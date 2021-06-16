2021/06/16 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اعلنت منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، أن 8 دول بينها العراق زادت انتاجها من النفط في أيار الماضي، فيما انخفض إنتاج خمس من الدول الأعضاء.وذكرت المنظمة في تقرير لها تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوبك: ثماني دول بينها العراق زادت انتاجها النفطي خلال أيار الماضي المركز الخبري الوطني.

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