سبعُ سنواتٍ من تحقيق الأحلام العصيّة - فاطمة ناعوت

2021/06/16 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت "إن شا الله ينجيك يا ولدي!"، علّ هذه العبارة التلقائية الطيّبة التي قالتها أمٌّ من بسطاء مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، تُلخِّص شعورَ المصريين تجاه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بعد سنواتٍ سبع من المواقف الوطنية النبيلة والإدارة السياسية الواعية داخليا ودوليًّا، وعديد الأحلام العصيّة التي حققها لمصر بدأت باستعادة مصر من أنياب الإخوان المسمومة، وتتواتر مع وثباتٍ تنموية حقيقية نشهدُها كلَّ يوم منذ تو ......





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