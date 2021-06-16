العراق يزخر بثرواته المعدنية والزراعية - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/16 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أرض العراق الغنية المعطاة في باطنها وظاهرها من الثروات المعدنية والزراعية وأرضها التي كان يطلق عليها بأرض السواد لخصوبتها وخيراتها وتقول كتب التاريخ كان يعيش بخيراتها حوالي أربعون مليون مواطن من إنتاجها الزراعي وهذه الثروة تستطيع أن تجعل الشعب العراقي أن يستغني عن النفط وعائداته حسب قول وفد البنك الدولي الذي يزور العراق الآن إلى إيجاد بديل عن واردات النفط يعتمد عليها، والآن أذكر بالاعتماد على معلو ......





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