بغداد اليوم تعرض آخر أسعار الدولار في بورصة الكفاح.. انخفاض جديد -عاجل

2021/06/16 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادافتتحت بورصة الكفاح، اليوم الأربعاء، مزادها بانخفاض جديد في أسعار الدولار.وجاءت أسعار الدولار في الأسواق المحلية لليوم الأربعاء، بحسب رصد مراسل (بغداد اليوم) على النحو التالي: 148750 سعر الشراء149750 سعر البيع

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