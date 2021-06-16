2021/06/16 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط مُتَّهمٍ في صحَّة محافظة المثنى بعد رصدها فقدان جهازٍ لفحص الغازات الشريانيَّة، فضلاً عن ضبط (67) معاملةً لممارسة مهنة الطب لم تكمتل إجراءاتها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط 67 معاملة ممارسة مهنة الطب غير مستوفية بصحة المثنى المركز الخبري الوطني.

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