عواصف ترابية في طقس العراق

2021/06/16 | 10:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، توقعاتها لطقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد، مشيرةً إلى حدوث عواصف ترابية.

وقال بيان للهيئة، ان “يوم غدا الخميس سيشهد طقس مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في الأقسام الشرقية للمنطقتين الوسطى والجنوبية”، مبينةً، ان “مدى الرؤية بنحو (4-6) كم وفي الغبار (2-4) وفي العواصف الترابية أقل من ألف متر”.

وأشارت الهيئة، إلى “انخفاض في درجات الحرارة ليوم غدٍ في كافة المناطق “.

وبينت، ان” طقس الجمعة سيكون صحو مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحو مع ارتفاع بضع درجات في الحرارة “.

وأضاف بيان الهيئة، ان “حالة الطقس في البلاد ليومي السبت والأحد المقبلين سيكون صحوا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة”.

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