تغريدة غامضة من لاعبي سوريا بعد الخسارة القاسية أمام الصين

2021/06/16 | 10:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر المنتخب السوري من نظيره الصيني بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الشارقة امس الثلاثاء، بالجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

الخسارة القاسية التي تلقاها المنتخب السوري جعلت مجموعة من لاعبي نسور قاسيون يطلقون تغريدة غامضة على صفحاتهم الشخصية بموقع فيسبوك، ما أثار جدلا واسعا وتكهنات من البعض الآخر.

وقال لاعب منتخب سوريا محمود المواس عبر صفحته ب‍فيسبوك، “سنبقى ضحية صراعات، مبروك التأهل”.

التغريدة نفسها قام 6 لاعبين آخرين من المنتخب السوري بنشرها على صفحاتهم الشخصية بموقع “فيسبوك”.

ونشرها كل من لاعبي خط الوسط، أسامة أومري، كامل حميشة، وحارس المرمى إبراهيم عالمة، والمدافعين مؤيد عجان، خالد الكردغلي، وعمر الميداني.

ورغم خسارة المنتخب السوري فقد تأهل نسور قاسيون إلى كأس آسيا 2023 بالصين، وكذلك الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ب‍قطر، رفقة اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية، إيران، والإمارات كمتصدري مجموعاتهم.

أما الصين فقد تأهلت رفقة كل من العراق، فيتنام، وعمان كأفضل منتخبات احتلت المركز الثاني في مختلف المجموعات.

وبعد ذلك تقسم المنتخبات الـ 12 على مجموعتين يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم، فيما يدخل صاحبا المركز الثالث من المجموعتين إلى مرحلة الملحق الآسيوي.

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