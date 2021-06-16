الكاظمي لشيوخ صلاح الدين: كان دوركم عظيما في دحر الارهاب

2021/06/16 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان عشائر محافظة صلاح الدين قاموا بدور عظيم في دحر الإرهاب، مبينا انهم ما زالوا داعمين ومساندين للقوات الأمنية البطلة من مختلف صنوفها في الوقوف أمام خلايا الارهاب المتبقية.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان “الكاظمي التقى عددا من شيوخ عشائر صلاح الدين خلال زيارته للمحافظة”.

وبين الكاظمي “حققنا جميعا إنجازات كبيرة بالانتصار على الإرهاب وعبور أزمة سياسية كادت أن تطيح بالبلد وأزمة إقتصادية عالمية، وما زلنا نتذكر بطولات الشيخة أمية البطلة التي قادت أبناء عشيرتها ومن عشائر آخرين في القتال ضد داعش”.

واضاف “أمامنا اليوم تحديات البناء والعمران وتطوير البلد، وعلينا كعراقيين جميعا أن نشد العزم ونكثف نشاطنا في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ومختلف القطاعات لتطوير البلد، من اجل الدولة القوية المقتدرة التي نطمح لها جميعا”.

واكد الكاظمي “نعوّل عليكم في تعزيز مسار الحوار الوطني وتعزيز الهوية الجامعة للعراقيين، فكلما توحدنا وتقوينا بعضنا بالآخر سوف تهون العقبات والمشاكل أمامنا”.

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