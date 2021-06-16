اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا

2021/06/16 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية ومحال الصريفة في العراق.وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 149.200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت يوم امس 149.550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية الى 149.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148.750 دينارا لكل 100 دولار.

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