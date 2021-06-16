2021/06/16 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بـ6 إرهابيين خطرين في كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ6 إرهابيين خطرين في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ6 إرهابيين خطرين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).