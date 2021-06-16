2021/06/16 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد وصوله لمبنى محافظة صلاح الدين واجتماعه بالدوائر الخدمية في المحافظة إن المناطق المُحررة عانت أكثر من غيرها، بسبب الخراب والدمار الذي خلفته عصابات داعش الإرهابية، وان العمل على معالجتها ماض بكل جدية.

واكد الكاظمي ان هناك الكثير من العراقيل التي تحصل أحيانا بسبب سوء الإدارة وبسبب العقبات البيروقراطية، وهذا ما تم العزم على إصلاحه، مشيرا الى ان هناك مشاريع متلكئة كثيرة في مختلف مناطق العراق، وتم تركيز الجهود على اتمامها واكمالها.

ووجه الكاظمي المؤسسات الخدمية بتكثيف نشاطها وتسهيل إجراءاتها للتغلب على المعرقلات ولتكون على مستوى طموح الشعب العراقي وبقدر الثقة وما يتوقعه العراقيون من الحكومة كأداء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: المناطق المُحررة عانت أكثر من غيرها بسبب الخراب والدمار الذي خلفته عصابات داعش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: المناطق المُحررة عانت أكثر من غيرها بسبب الخراب والدمار الذي خلفته عصابات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).