قبل ان ينتحر .. شخص يقتل 4 اشخاص منهم اثنان من عائلته

2021/06/16 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر امني في محافظة واسط، اليوم الأربعاء، عن اقدام شخص على قتل أربعة اشخاص اثنين منهم من عائلته، قبل ان ينتحر

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الجريمة حدثت في قضاء الحي، حيث قام الشخص بقتل إثنين من عائلتة وأثنين اخرين من عمال البناء قبل ان ينتحر ".

وأضاف، ان "الشرطة التي وصلت لمحل الحادث فتحت تحقيقا لمعرفة دوافع واسباب الجريمة".

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