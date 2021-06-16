المالية النيابية تكشف أسباب تأخر منح مكافأة نهاية الخدمة

2021/06/16 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عزت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، سبب تأخر منح مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين الى قلة ونقص التمويل ومعاناة صندوق التقاعد.

وقال عضو اللجنة ناجي السعدي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الصندوق من المفترض به ان يكون صندوق التقاعد داعما لموازنة الدولة باعتبار ان لديه امواله التي يجبيها من الاستقطاعات الشهرية من قبل الموظفين".

وأضاف انه" "يتوجب على الهيئة استثمار اموال الصندوق من اجل توفير الاموال اللازمة وعدم الاعتماد على دعم موازنة الدولة حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها حيال متقاعديها"، لافتا إلى أن " إضافة شرائح متعددة لم يتم استقطاع حقوق تقاعدية منها مسبقا كثيراً اثرت على اموال الصندوق، ما تسبب بعدم تسديد مكافأة نهاية الخدمة".

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