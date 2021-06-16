وفد برئاسة وزير التجارة يزور اربيل لحلحلة القضايا العالقة

2021/06/16 | 11:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التجارة عن زيارة وفد يتراسه وزير التجارة علاء الجبوري لبدء المباحثات مع وزارة التجارة والصناعة في اقليم كردستان لحلحله القضايا العالقة وتقارب وجهات النظر ووضع اليات مشتركة لخدمة المواطن ./انتهى8

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