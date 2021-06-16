الاعلام الامني : القبض على (٦) من الارهابيين البارزين في كركوك

2021/06/16 | 11:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن القاء القبض على (٦) من الارهابيين البارزين في كركوك.وذكر بيان للخلية " ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على (٦) من الارهابين البارزين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤/ارهاب) ذلك لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وهم من الداعمين لداعش لوجستيا" من وقود ومواد غذائية ، فضلا عن عمل البعض منهم كمقاتلين في السيطرات الوهمية الارهابية، حيث تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية./انتهى9

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