الكاظمي من موقع جريمة سبايكر: سنحول المكان الى متحف

2021/06/16 | 11:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي موقع مجزرة شهداء سبايكر في القصور الرئاسية في محافظة صلاح الدين التي وصلها صباح اليوم الأربعاء....

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