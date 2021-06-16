"الجنود يعانون مثل الجميع".. الأزمة الاقتصادية تهدد الجيش اللبناني

2021/06/16 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع الحرب الأهلية، وخلال الحروب التي نشبت مع إسرائيل، والتفجيرات والاضطرابات الداخلية، اعتبر اللبنانيون جيشهم مرساة للاستقرار ومؤسسة تتجاوز الانقسامات في البلاد.

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