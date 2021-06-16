2021/06/16 | 11:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد/ افتصاداعلن البنك المركزي، نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية لهذا اليوم الاربعاء 2021/6/16 بإعلان رقم (4431).وذكر بيان للبنك ان “تفاصيل نافذة بيع العملة الأجنبية وهي كالاتي: اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج (حوالات، إعتمادات) 191,830,597 دولار، اما اجمالي البيع النقدي فبلغ 21,550,000 دولار”.وبلغ اجمالي المبيعات الكلية “213,380,597 دولار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي بيع 213 مليون دولار في نافذة بيع العملة first appeared on النور نيوز.

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