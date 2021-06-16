2021/06/16 | 11:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي قدرة العراق على ردع تركيا عسكريا ردا على وجودها العسكري في اقليم كوردستان.

وقال الدكتور الشريفي في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاربعاء، ان حضور الدور السياسي فيما يتعلق بالهجمات التركية لا ينفي التلكؤ في اتخاذ اجراءات عسكرية رادعة، لانه لا يوجد اي بلد الا ويمتلك مقومات الردع، مشيرا الى ان هناك جملة من الاجراءات التي يمكن ان تتخذ.

وأضاف الشريفي ان الامكانيات متاحة لاتخاذ اجراءات عديدة لكن مشروطة بتوفير عنصر الارادة الحرة، متسائلا هل ارادة صانع القرار السياسي حرة؟ وهل يمكنه تبني مثل هذه الخيارات ام تحضر الخلفيات الايديولوجية والشخصية، والتي تؤثر على الثابت الوطني؟، مشددا على ان العراق قادر على ردع تركيا وتوجيه صفعات موجعة لها اذا حضر صانع قرار سياسي يمتلك ارادة حرة وقدرة فرض واقع حال على التوازنات الاقليمية.

وشدد الشريفي على انه آن الاوان لصانع القرار السياسي في العراق ان يضع التوازنات الاقليمية امام التزاماتها واحترامها لحسن الجوار وادب المجاورة الدولية.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اعلن يوم امس الثلاثاء، ان "هناك تحركاً دبلوماسياً من خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

وأضاف في حديث لوكالة الانباء العراقية، ان "الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته"، مشدداً على: "أننا نرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة"و"على تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، وفي حال ورود معلومات عن أي جهة تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها".

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير استراتيجي: بامكان العراق ردع تركيا عسكريا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير استراتيجي: بامكان العراق ردع تركيا عسكريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).