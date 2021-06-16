2021/06/16 | 11:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على ستة ارهابيين بارزين في كركوك.وذكرت الوكالة في بيان، ان “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على 6 من الارهابين البارزين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤/ارهاب) ذلك لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية”.واضافت ان “الارهابيين هم من الداعمين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: القبض على ستة إرهابيين بارزين في كركوك) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: القبض على ستة إرهابيين بارزين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).