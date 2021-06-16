المالية تصدر بياناً بشأن مستحقات ( شبكة الحماية)

2021/06/16 | 11:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، موقفها فيما يخص صرف المستحقات المخصصة للإعانة الإجتماعية.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، انها “تود توضيح حقيقة التصريحات غير الدقيقة الصادرة عن بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية حول عدم التزام الوزارة بتنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ فيما يخص صرف المستحقات المخصصة للإعانة الإجتماعية”، مبينة انها “تولي اهتمامها وحرصها على تقديم كافة اشكال الدعم اللازم لهذه الشريحة من المجتمع ، وان الوزارة ملتزمة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة للدولة دون تلكؤ او تأخير”.

واضافت الوزارة ان “دائرة المحاسبة تقوم اول باول لأطلاق تخصيصات لهيئة رعاية ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة ( المعين المتفرغ) حيث بلغت تمويل سنة 2021 لغاية 2021/5/31 بقيمة (000’042’682’188) مليار دينار، وتم صرف مبلغ ممول بقيمة (000’000’249’275’1) تريليون دينار ضمن تخصيصات عام 2021”.

ودعت كافة الجهات والمؤسسات الى “مراعاة الدقة والموضوعية، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل إطلاقها لوسائل الإعلام المختلفة والذي من شأنه إحداث حالة من خلط الاوراق وإرباك الرأي العام او استغلال الفقراء وتحويل رواتبهم الى مادة دسمة للانتخابات”.

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