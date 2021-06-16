برلماني يعتزم جمع تواقيع لاستجواب وزير النفط

2021/06/16 | 11:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اليوم الاربعاء، عن عزمه جمع تواقيع برلمانية لاستجواب وزير النفط بشان عدد من ملفات الفساد والتلكؤ في العمل التي تسببت بخسارة العراق مليارات الدولارات بالفترة السابقة، اضافة الى ملفات اخرى تسببت بهدر المال العام.

وقال ابو الجون في بيان صحفي، ان “هنالك العديد من شبهات الفساد التي تحيط بعمل وزارة النفط ناهيك عن حالات التلكؤ والتخبط في اداء وزيرها، والتي تسببت في خسارة العراق مليارات الدولارات بالفترة السابقة، اضافة الى الحاقها الضرر بمواطني محافظات الوسط والجنوب”.

واضاف ابو الجون، ان “وزير النفط ترك كل ابواب الموازنة وذهب مع الحكومة للطعن بتخصيصات البترودولار، في وقت انه غض النظر عن عقود جولات التراخيص التي تسببت بخسارة العراق مليارات الدولارات، ولم يكلف نفسه عناء فتح قنوات حوار مع الشركات المعنية لتعديل تلك العقود”.

واكد ان “هذا التخبط في عمل الوزير اضافة الى ملفات اخرى تتعلق بعمل الوزارة والتلكؤ في اداء المهام جميعها ستجعلنا ملزمين ضمن واجبنا الرقابي على جمع تواقيع برلمانية لاستجواب الوزير تمهيدا لاقالته مع تحويل جميع الملفات المتعلقة بشبهات الفساد الى النزاهة لمتابعتها لاحقا”.

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