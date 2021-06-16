سلوفينيا تعلن نهاية وباء كورونا في البلاد

2021/06/16 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السلوفينية نهاية

وباء كورونا في البلاد، وأكدت أن حملات

تطعيم السكان ستستمر، وستتواصل بعض

الإجراءات التقييدية.

ووفقا لوزارة الصحة، في هذه الدولة التي

يبلغ عدد سكانها مليوني شخص، سُجل

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