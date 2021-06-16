عالية نصيف تطالب مجلس الوزراء بالتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع رئيس حكومة الإقليم والمتضمن إرسال 200 مليار دولار بأثر رجعي

2021/06/16 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء

بالتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع رئيس

حكومة إقليم كردستان والمتضمن إرسال 200

مليار دولار الى الإقليم بأثر رجعي،

مبينة أن هذا الاتفاق الذي يتسبب في

تجويع بقية الم

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