علاوي: من يبعد التهمة عن داعش في جريمة سبايكر هدفه زرع فتنة بين العراقيين وإشعال حرب أهلية

2021/06/16 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي والوزير السابق محمد توفيق

علاوي ان من يبعد التهمة عن داعش في

جريمة سبايكر انما يحقق اهداف اجندات

دولية لزرع الفتنة وإشعالها حرباً

أهلية في العراق وتشكيل حكومة طوارئ

واوضح علاوي خلال تصريح

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