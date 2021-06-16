إدراجها على لائحة التراث لن ينقذها.. خطر يستهدف الأهوار العراقية سببه دول الجوار _ عاجل

2021/06/16 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الزراعة والمياه علي البديري، اليوم الاربعاء، عن خطر يستهدف مواقع تراثية تتسبب به الدول المجاورة للعراق.

وقال البديري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الأهوار في جنوب العراق والمدرجة على لائحة التراث العالمي تعاني من انخفاض كبير في مناسيب المياه بسبب ما تقوم به الدول المتشاطئة مع العراق وعدم إطلاق الحصص المائية المقررة، مما يعني حصول ازمة تهدد الجوانب الإنسانية والتراثية في البلاد".

وأضاف، أنه "في جميع دول العالم تحصل أزمات وحروب وشكاوى دولية، في حال تعرضت البلاد إلى تهديدات تخص المياه "لافتاً إلى أن "الوضع في العراق مختلف تماماً فالرئاسات الثلاث ترى ان ملف المياه ثانوي وليس اساسيا لذلك لايوجد تحرك جدي لحل الأزمة مع تركيا وايران".

وتابع البديري، أنه "في الفترة الماضية حصلت حالات تسمم بسبب المياه في المحافظات الجنوبية وخصوصاً محافظة البصرة وتم نقل الآف من المواطنين إلى المراكز الطبية، ومع ذلك استمر الصمت الحكومي".

ودعا الحكومة إلى اللجوء للمحاكم الدولية وتقديم شكوى في قضية المياه "مشيراً إلى أن "جمهورية مصر حينما لجأت الى الحاكم الدولية وقدت شكوى ضد اثيوبيا ظهرت بوادر انفراج للأزمة، وعلى العراق السير في هذا الإتجاه".

وأدرجت لجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في العام 2016 أهوار العراق على قائمة التراث العالمي مما يجعلها محل اهتمام دولي.

وتتولى منظمة اليونسكو مراقبة هذه المواقع وتنظيم زيارات لتقييم أوضاعها، وتصدر تحذيرات للجهات المسؤولة لإبعاد أي مخاطر تهددها.



وفي حال عدم حصول تقدم في تصحيح الموقف يُقنع الخبراء، فمن الممكن أن يوضع الموقع في قائمة المواقع المهددة.

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