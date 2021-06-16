القبض على 6 ارهابيين ينتمون لداعش في كركوك

2021/06/16 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على 6 ارهابيين بارزين في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على (٦) من الارهابيين البارزين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤/ارهاب)، ينتمون لعصابات داعش الارهابية وهم من الداعمين لداعش لوجستيا، فضلا عن عمل البعض منهم كمقاتلين في السيطرات الوهمية الارهابية".

واضافت، انه "تم تدوين اقوال الارهابيين بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية."

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