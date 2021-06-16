2021/06/16 | 12:03 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 16 يونيو 2021 | 11:58 صباحاً

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ميسان : توافد اعداد كبيرة من المواطنين لاخذ اللقاح المضاد لكورونا

اعلنت دائرة صحة ميسان عن استمرار توافد المواطنين في المحافظة للتلقيح باللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وذكر بيان للدائرة ان " المنافذ التلقيحية في المحافظة شهدت توافد اعداد كبيرة من المواطنين لاخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، بعد رفد دائرة صحة ميسان بعدد من اللقاحات ذات المناشئ العالمية وذات الفعالية الكبرى في الوقاية من الفيروس

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