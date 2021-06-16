2021/06/16 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني استقر الذهب اليوم الأربعاء ويترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، وسط ارتفاع الدولار.ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار أسعار الذهب والدولار والأنظار على بيان المركزي الأمريكي المركز الخبري الوطني.

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