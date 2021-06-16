وزير زراعة كردستان: 60 شركة أجنبية تتنافس على إقامة 9 سدود في الإقليم

2021/06/16 | 12:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كردستان بيكرد طالباني، تلقي عروض من شركات لبناء 9 سدود استراتيجية في كردستان.

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وذكرت طالباني في بيان تلقى "ناس" (16 حزيران 2021)، نسخة منه، أن "60 شركة محلية ودولية استجابت للدعوة الرسمية لوزارة الزراعة والموارد المائية التابعة لحكومة إقليم كردستان وأرسلت مقترحات للمشاركة في بناء وبناء السدود الاستراتيجية التسعة المعلن عنها وفقا للتعليمات ونظام تعادل القوة الشرائية".

وأضافت، "بعد مناقشة ودراسة طلب الشركة، قررنا من خلال فريق مشترك من الوزارتين تحديد خصائص السدود والمعايير الفنية والمالية ومبادئ العمل المشترك بين الشركات والحكومة، والإعلان عنها رسميا وتسريع عملية تدقيق قدرة الشركات على بناء السدود ومشاريع الري في إقليم كردستان".

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