على خطى رونالدو.. بوغبا يزيح بـ

2021/06/16 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصرف مماثل لما فعله النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أقدم نجم المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، على إزاحة زجاجة مشروب كحولي من أمامه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة التي جمعت فريقه مع المنتخب الألماني في إطار نهائيات كأس أمم أوروبا.

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