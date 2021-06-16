القبض على ارهابيين بارزين في كركوك

2021/06/16 | 12:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الاربعاء، القاء القبض على 6 من الارهابيين البارزين والمطلوبين في كركوك.

وجاء في بيان للخلية، حصل PUKmedia على نسخة منه، ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الاتحادية تمكنت "من القاء القبض على (٦) من الارهابين البارزين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤/ارهاب) ذلك لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وهم من الداعمين لداعش لوجستيا من وقود ومواد غذائية ، فضلا عن عمل البعض منهم كمقاتلين في السيطرات الوهمية الارهابية".

واشار البيان الى انه تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

PUKmedia / خلية الاعلام الامني

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