بعملياتٍ نوعية.. الأمن الوطني في نينوى يلقي القبض على ثمانية ارهابيين

2021/06/16 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على ثمانية ارهابيين في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان صحفي، انه “سعياً منها لبسط واستتباب الأمن في البلاد، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية، وبعمليات نوعية دقيقة من القاء القبض على 8 عناصر ارهابية ينتمون لعصابات داعش الارهابية في مناطق مختلفة من المحافظة، عَمل جميعهم بمفارز امنية، ضمن ما يسمى قواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة”.

واضافت “جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الامنية اثناء معارك التحرير، وتمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم”.

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