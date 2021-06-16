كم عدد السموم الموجودة في بيئتنا؟ - مصعب قاسم عزاوي

2021/06/16 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.نظراً للعدد الكبير من المواد الكيميائية التي يتم إنتاجها حالياً والفشل في اختبار معظمها للتأكد من سلامتها أو سميتها، فإن هناك احتمالاً كبيراً لأن تسبب بعض المواد الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع اليوم إصابات صامتة للإنسان بشكل عام، وخاصة الرض ......





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