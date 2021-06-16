بيان ي بخصوص تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية - الحزب الشيوعي الاردني

2021/06/16 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الاردني بلغت الازمة التي باتت تعصف بمختلف جوانب حياة البلاد السياسية والاقتصادية - الاجتماعية درجة من العمق والحدة لم يعد بمقدور أحد تجاهلها وإدارة الظهر لها.



كما غدت تداعيات هذه الأزمة تلسع بشدة وقسوة فئات وشرائح اجتماعية واسعة، باستثناء الشرائح الكومبرادورية والبيروقراطية والطفيلية التي تتحمل هي وايديولوجية الليبرالية الجديدة التي تتبناها وتطبقها المسؤولية الأساسية عن نشوء هذه الازمة، التي أصبح استفحاله ......





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