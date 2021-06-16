الشرطة يحرز لقب بطولة بغداد بالملاكمة

2021/06/16 | 12:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

أحرز الشرطة لقب بطولة اندية بغداد بالملاكمة لفئة الناشئين، التي أقيمت منافســاتـها في قاعـــة المدرسة التخصصية لــــوزارة الشبــــاب والرياضة، بمشاركة واسعة من فرق العاصمة.

وقال مدير المكتب الاعلامي لاتحاد الملاكمة محمد الخفاجي: إن « الشرطة حقق لقب بطولة بغداد، بعد منافسة مثيرة مع ناديي الحشد والاعظمية، وصولا الى الادوار النهائية»، وكانت حصيلة القيثارة (4) اوسمة ملونة وفضيتين، بينما جاء الحشد ثانيا بـ(3) ميداليات ذهبية وفضيتين، وحل الاعظمية بالمركز الثالث اثر حصوله على ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة، وتقاسم النجدة وابو غريب المرتبة الرابعة بوسامين ذهبيين ونحاسية واحدة.

واضاف ان “ المسابقة اقيمت في قاعة المدرسة التخصصية لوزارة الشباب والرياضة وتميزت بمشاركة 25 ناديا بغداديا بواقع 79 ملاكما من فئة الناشئين، وافرزت مواهب عديدة ستكون مؤهلة لتمثيل المنتخبات الوطنية في المحافل الخارجية مستقبلا”، مشيرا الى ان “ بطولة بغداد كانت بمثابة (بروفة) تحضيرية للفرق قبل خوض غمار منافسات اندية العراق، التي من المؤمل انطلاقها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وتستمر لغاية السابع والعشرين منه، وتضيفها محافظة ذي قار، وهي خاصة بمواليد عامي (2005) و(2006)، وسيتم نشر التفاصيل الفنية والصحية وشروط المشاركة لاحقا”.

وأوضح الخفاجي أن “منهاج الاتحاد للعام الحالي مستمر، وهناك بطولات اخرى لفئات المتقدمين والشباب والاشبال ستنطلق تباعا، اضافة الى دورات وورش تدريبية وتحكيمية تهدف الى الارتقاء برياضة الفن النبيل، ومشاركات خارجية لمنتخباتنا الوطنية في المدة المقبلة”.

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