2021/06/16 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القبض على ستة أرهابيين بارزين في كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 6 من الإرهابين البارزين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب)، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت، أن “الارهابيين هم من الداعمين لداعش لوجستياً من وقود ومواد غذائية، فضلاً عن عمل بعضهم مقاتلين في السيطرات الوهمية الارهابية”، مؤكداً “تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعلن الاطاحة بستة إرهابيين بارزين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعلن الاطاحة بستة إرهابيين بارزين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).