القيم الاجتماعية الواهية - نادية خلوف

2021/06/16 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف هل تصلح مقولة" الغاية تبرر الوسيلة" لنا نحن السوريين نساء ورجالاً ؟ فوضى الجنس، فوضى الانتهازية، فوضى الثورية ، و فوضى الإيمان .



كل تلك الأشياء مرتبطة بشخصنا ، عندما نقول أن التعميم خاطئ فإنه يعني أن النسب لا زالت متوازنة بين الخير و الشر، أو القيمة، و اللاقيمة، بين الحبّ و الكره، لكن عندما تزيد النسبة عن ستين بالمئة يمكننا التّعميم.



وفق العلم، لذا سوف أعمّم الموضوع : العالم أجمع لا ز ......





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