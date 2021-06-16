2021/06/16 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء،

استمراره بمنح القروض لأغراض البناء

للموظفين والمواطنين.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان،

أن "مبلغ القرض (٥٠) مليون كحد اعلى ويمنح

حسب تقدير اللجنة المختصة"، مؤكد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن قروض البناء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن قروض البناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).