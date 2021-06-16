الخلية: وفاة شخص وإصابة آخر بانفجار ’جسم غريب’ في كربلاء

2021/06/16 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني==============انفجار مخلفات حربية قرب معمل الاسمنت في الجهة الغربية لمحافظة كربلاء المقدسة (في الحدود الفاصلة بين الانبار وكربلاء)وحسب المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة بحثه داخل مخلفات السكراب دون علمهم بوجود مخلفات حربية، وقد وتوجهت مفارز مشتركة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبعاد الخطر عن المواطنين وتحديد الجسم الغريب الذي أدى الى الانفجار، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.=============١٦ حزيران ٢٠٢١

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