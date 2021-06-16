2021/06/16 | 13:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العام للسياحة في محافظة دهوك، عن اغلاق 25 منطقة سياحية، جراء استمرار القصف التركي على اقليم كوردستان.

وكان الجيش التركي قد بدأ في 23 نيسان المنصرم، عملية عسكرية داخل اقليم كوردستان، ما اسفر عن سقوط ضحايا، والحاق الاضرار بمزارع الفلاحين والغابات التي قطعت ونهبت الى داخل تركيا.

وقال ريوار محمد مدير السياحة في دهوك لـPUKmedia: انه وبسبب استمرار القصف التركي على المحافظة، اغلقت 25 منطقة سياحية في قضاء زاخو، موضحا، ان تلك المناطق كان يقصدها اعداد كبيرة من السياح على مدار العام.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مناطق سياحية في دهوك بسبب استمرار القصف التركي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مناطق سياحية في دهوك بسبب استمرار القصف التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).