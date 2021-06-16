مسؤول العلاقات العراقية يستقبل وفدا من عشائر الكرخ

2021/06/16 | 13:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مسؤول العلاقات العراقية في الاتحاد الوطني الكوردستاني مجيد حمه أمين، في العاصمة بغداد وفد تجمع عشائر واعيان الكرخ الاول.

وكان باستقبال الوفد الدكتور مجيد حمد امين مسول العلاقات العراقية واعضاء المكتب وتناول الوفد الزائر مع مسؤول مكتب العلاقات دور العشائر العراقية الاصيله وبكل الاطياف في استتباب الامن والاستقرار والدور التعبوي الملقى على عاتقهم في انجاح الانتخابات المقبله ليهنأ العراق بالرقي والتقدم.

وضم الوفد الزائر :-

1- الشيخ خالد جوحي الساعدي / رئيس التجمع

2- الشيخ عادل كاطع العطواني

3- الشيخ عبدالحسين ثامر الخفاجي

4- الشيخ محمود عبدالله باجلان

5- محمد علي فيمان الدليمي

6- نبيل ناجي معروف /اعلامي متقاعد

7- محمد طارق العزاوي /كاسب

8- كريم محمد ناصر العقابي / متقاعد

9- كريم ياسين فرحان البهادلي / متقاعد

10.صبيح شنشول الساعدي / متقاعد مدني

11.لازم عودة علي الخزعلي / متقاعد

وفي نهايه الزيارة شكر الوفد الزائر الدكتور مسؤول مكتب العلاقات العراقية على حسن الاستقبال وكرم الضيافه وتم التوديع بمثل ما أستقبل به.

PUKmedia

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