المالية تنفي تأخر رواتب ومستحقات هيئة الحماية الإجتماعية

2021/06/16 | 13:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ردت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، على تصريحات قالت انها صدرت من حهات “رسمية وغير رسمية”، حول صرف مستحقات هيئة الحماية الإجتماعية ( شبكة الحماية)، موضحة ان مستحقات هذه الشريحة من من أولوياتنا ولا صحة لتأخيرها.وقالت الوزارة في بيان، انه “نود التوضيح للرأي العام حقيقة التصريحات غير الدقيقة الصادرة عن بعض الجهات الرسمية […]

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