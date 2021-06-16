الحكومة تلوح للوزراء بـ «التحقيق»: لا تستخدموا المناصب بالانتخابات

2021/06/16 | 13:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

عبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، عن رفضه القاطع لاستغلال الوزارات للانتخابات، موضحا ان الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لأغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق.

ونشر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء.

وقال الكاظمي انه «خلال هذا الاسبوع مرت ذكرى الفتوى المباركة لسماحة السيد علي السيستاني التي اعطت الدعم الكبير لتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية». وقال الكاظمي «نهنىء الاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين بذكرى تأسيس الصحافة العراقية التي تمر ذكراها ونشيد بدور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع»، مضيفاً «تمر علينا ذكرى تاسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور البارز والكبير مع بقية قواتنا المسلحة في تحقيق النصر والحفاظ على وحدة البلد». وتابع «قمنا بزيارة الى محافظة ذي قار وافتتحنا العديد من المشاريع المتلكئة التي كان من المفترض ان تنجز قبل سنوات لكن سوء الادارة والفساد تسببا بتلكؤها». واشار الى انه «افتتحنا مستشفى الناصرية التعليمي والجسر الكونكريتي ومحطة الكهرباء ووضعنا حجر الاساس لمطار الناصرية وعدد من المشاريع الاخرى من اجل خدمة ابناء المحافظة وسنستمر في ذلك مع بقية المحافظات، واثبتنا اننا حكومة افعال وليست حكومة اقوال». وشدد على انه «وجه الوزارات بان يكونوا قريبين من المواطنين ليقدموا الخدمات لأبناء شعبنا والعمل بكل جدية وبأقصى الطاقات لإعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات»، معبراً عن «رفضه القاطع استغلال الوزارات للانتخابات فهذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لأغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق».

ولفت الى ان «هناك شكاوى على اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى».

وبين إنه «لا نقبل بان تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات»، مؤكداً «لدينا اهتمام كبير بتوفير السلة الغذائيــــــة التي ستوزع لشريحة الفقراء وســــــتكون فيها مواد أكثر من المواد التي توزع حاليا، كما ونوعا وهذه احدى اولويات الحكومة الحالية لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم».

وختم الكاظمي انه «يجب توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من انواع الدعم، الى طبقة الفقراء والمستحقين، حيث ان ما يجري حاليا من استلام رجال اعمال وموظفين كبار واسماء وهمية لدعم بمواد تموينية يمثل فشلا وفسادا اداريين».

إلى ذلك، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، عن ابرز مقررات المجلس.

وذكر ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، تصويت مجلس الوزراء على فتح التصدير دون قيد او شرط واعادة النظر بالتعرفة الكمركية، كما صوت على توسعة انتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة 100 الف برميل يومياً.

واضاف ان «مجلس الوزراء خول وزير التجارة تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين للعام الحالي، وصوت ايضاً على تذليل احتياجات اسرة اللاعب الراحل احمد راضي».



واشار ناظم الى» تصويت مجلس الوزراء على انشاء مشروع مدينة الرفيل بالمناطق المحيطة لمطار بغداد»، عاداً إياه «أحد المشاريع التي تعول عليها الحكومة بتنشيط القطاع الخاص».

وتابع ان «فتوى الجهاد الكفائي لها اثر كبير بأمن العراق حيث مكنت العراقيين من ايقاف اخطر العصابات الارهابية وازالتها».

واكد ناظم «مضي الحكومة بإنجاز جميع المشاريع المتلكـئة في ذي قار، وحرصها في زيادة تنوع السلة الغذائية وتوجيهها الى شريحة الفقراء فقط»، لافتا الى «توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة عدم السماح بالتـلاعب في الحصص المائية لأضراره بالزراعة».

وأعلن في ختام المؤتمر «دعم الحكومة للانتخابات ولا تسمح بان تستغل الوزارات لأغراض انتخابية».

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