محافظ البصرة: رفعنا تقريرنا بشأن إنجاز مشاريع خليجي 25

2021/06/16 | 13:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أرسلت حكومة البصرة، أمس الثلاثاء، تقريرها بشأن إنجاز مشاريع خليجي 25 إلى اللجنة الخاصة التي تتابع البطولة التي لم يتم تحديد توقيتاتها لغاية الآن.

وذكر محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح صحفي، إنه يجري متابعة مشاريع البطولة من قبل الحكومة المحلية، وبعد أن طالبت لجنة متابعة البطولة بسير العمل في الفنادق، أرسلنا لهم التقرير (الملف)، كما يوجد اجتماع مرتقب نهاية الأسبوع الجاري بحضور وزراء التخطيط والنفط والنقل والشباب والرياضة ومحافظ البصرة والمعنيين بالبطولة لإدارة الملف بصورة سلسلة.

واستدرك العيداني انه لم يتم حد الآن توقيتات البطولة لوجود فقرة تؤكد على عدم تقاطع هذه البطولة مع استحقاقات الفيفا.وتحتاج البصرة انجاز بعض المشاريع تمهيدا لاستضافة خليجي 25.

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