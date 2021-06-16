البرلمان اللبناني يحدد المسؤول عن تكليف رئيس الحكومة ودور الرئاسة

2021/06/16 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار السلطة التشريعية.وقال بري، إن “قرار […]

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