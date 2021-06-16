2021/06/16 | 13:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، انفجار مخلفات حربية قرب معمل للأسمنت في محافظة كربلاء، مشيرة الى وفاة مواطن وإصابة آخر.

وقالت الخلية في بيان صحفي، أن “مخلفات حربية انفجرت قرب معمل الاسمنت في الجهة الغربية لمحافظة كربلاء (في الحدود الفاصلة بين الانبار وكربلاء)”.

وأضاف البيان، ان “الحادث أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة بحثه داخل مخلفات السكراب دون علمهم بوجود مخلفات حربية”.

واشار الى، أن “مفارز مشتركة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى توجهت الى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبعاد الخطر عن المواطنين وتحديد الجسم الغريب الذي أدى الى الانفجار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يوضح تفاصيل الانفجار قرب معمل الاسمنت في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يوضح تفاصيل الانفجار قرب معمل الاسمنت في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).