السعداوي سنقدم طعن للمحكمة الاتحادية بشأن صرف 200 مليار للاقليم

2021/06/16 | 13:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو اللجنة المالية، عبد الهادي السعداوي، اليوم الاربعاء، انه سيتم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بشأن قرار صرف 200 مليار شهرياً لاقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال السعداوي، في بيان صحفي، انه “سيصدر قرار لصرف سلفة لاقليم كردستان بمبلغ 200مليار شهرياً اعتبارا من الشهر الواحد لسنة 2021، وهذا خلاف لقانون الموازنة الاتحادية وبدون احتساب الايرادات غير النفطية “.

واضاف السعداوي، انه “بالتطبيق من قبل وزارة المالية احتساب 250 الف برميل بسعر 61 دولار بذلك الحكومة الاتحادية هي التي تطلب الاقليم لان ذلك مخالف للمادة 11 من قانون الموازنة العامة”، مؤكدا “سوف نقدم طلب طعن للمحكمة الاتحادية”.

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