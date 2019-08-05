2021/06/16 | 13:29 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: القاضي عبد الرزاق محيسن صالح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل ملكية المركبة وفقا لأحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لقد صدر قانون المرور رقم 8 لسنة 2019
المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 14550
في 5/8/2019 واعتبر نافذا بعد مضي ستين يوما
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اي انه
يعتبر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل ملكية المركبة وفقا لأحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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