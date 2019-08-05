نقل ملكية المركبة وفقا لأحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019

2021/06/16 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: القاضي عبد الرزاق محيسن صالح

لقد صدر قانون المرور رقم 8 لسنة 2019

المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 14550

في 5/8/2019 واعتبر نافذا بعد مضي ستين يوما

من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اي انه

يعتبر

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