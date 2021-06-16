جرائم الاتصالات

2021/06/16 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: القاضي عماد عبد الله

لقد غيرت وسائل الاتصال الحديثة بشكل

كبير العديد من المفاهيم القانونية

خاصة في القانون الجنائي، فقد أصبحت

جريمة إفشاء معلومات الحاسوب واجهزة

الموبايل والاعتداء عليها بالقرصن

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